مصر وقطر تتفقان على استئناف عمل البعثتين الدبلوماسيتين بينهما

اتفقت مصر وقطر الثلاثاء على استئناف عمل البعثتين الدبلوماسيتين بينهما على مستوى القائمين بالأعمال، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وقالت المصادر “اتفق الطرفان على استئناف عمل البعثتين الدبلوماسيين على مستوى القائمين بالأعمال قبل تعيين السفير المصري لدى الدوحة والسفير القطري لدى القاهرة”.

وأوضحت المصادر أن “الطرف المصري عرض خلال محادثات الثلاثاء شروطه وشدد على أولوياته في مسار تسوية العلاقات بين البلدين، ويتمثل أهمها في المطلب الصارم من قبل القاهرة للدوحة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر”، وتابعت أن “الدبلوماسية المصرية تعمل على ضمان تطبيق الالتزامات التي تحملتها بهدف إعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين”.

المصدر: روسيا اليوم