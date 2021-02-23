الشيخ ياسين معزيا بالنقاش:دعاة التدويل عن قصد او غير قصد يرفعون المسؤولية عن القوى السياسية في لبنان

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي، في تصريح ، ان “القوى السياسية في لبنان مشغولة بالتراشق الكلامي فيما بينها، بينما البلاد متروكة لمصيرها الاسود، والتي بدأت ملامحه بالازدياد من خلال ارتفاع مستوى الجرائم وتدهور الوضع الامني والمعيشي”.

وأسف “لعدم التحسس مع معاناة الناس من قبل المسؤولين، والاصرار على مكاسبهم الشخصية والحزبية والطائفية”.

وعزى “الاحرار في لبنان ومحور المقاومة والعالم بخسارة رجل من رجالات النضال، هو المفكر والمقاوم انيس النقاش، متمنين لرفاقه ومحوره دوام الاستمرار والتقدم في مواجهة محاور الغدر والخيانة”.

وختم الشيخ ياسين، مؤكدا “ان دعاة التدويل عن قصد او غير قصد، يرفعون المسؤولية عن القوى السياسية في لبنان، والتي هي وراء ما وصل اليه البلد حتى الان، وان التدويل هو مخرج لهذه القوى، وليس للمواطن اللبناني، مؤكدين على ضرورة تحمل المسؤولية من قبل الجميع سياسيين وأمنيين ودينيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام