مديرية الأمن العام تعلن عودة السماح بدخول اللبنانيين وعائلاتهم من سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2021 - 13:18

مديرية الأمن العام تعلن عودة السماح بدخول اللبنانيين وعائلاتهم من سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية

منذ 1 ساعة 23 February، 2021
الامن العام
لبنان

إستناداً الى قرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بتحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق اعلنت المديرية العامة للأمن العام عن السماح بدخول اللبنانيين وأفراد عائلاتهم العالقين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين إعتباراً من الساعة 9:00 ولغاية الساعة 18:00 من تاريخ 24/02/2021 شرط حيازتهم على فحص PCR نتيجته سلبية ولا تزيد مدته عن 96 ساعة من سوريا، على أن يخضعوا مجدداً لفحص PCR على الحدود من قبل فرق وزارة الصحة العامة.

المصدر: تويتر الامن العام

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