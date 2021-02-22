الجيش اللبناني: العدو الاسرائيلي ارتكب عدة خروقات للسيادة اللبنانية جوا

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الاثنين”بتاريخ 22/2/2021 الساعة 8.15 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ميس الجبل، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 8.45 من فوق بلدة يارون”.

وتابع البيان “تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

من جهة ثانية، قال بيان آخر لقيادة الجيش “بتاريخ 21/2/2021 اعتبارا من الساعة 17.50 ولغاية الساعة 23,10 تم تسجيل 3 خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب”.

واضاف البيان “تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام