4 من نواب القوات يسلمون الامم المتحدة عريضة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار المرفأ غدا

يزور النواب جورج عقيص، فادي سعد، عماد واكيم، وماجد أبي اللمع، مكتب المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان الثالثة من بعد ظهر غد الاثنين، ليسلموا نائبة المنسق الخاص في لبنان الدكتورة نجاة رشدي، عريضة موقعة من نواب تكتل “الجمهورية القوية”، تطالب الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريز بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار مرفأ بيروت.

وبحسب بيان صادر عن جهاز الاعلام والتواصل، فان “الزيارة تأتي لانعدام الثقة لدى الناس بالتحقيق المحلي ومن تمكنه من كشف الحقيقة كما هي في هذه الجريمة والدليل على ذلك تعرضه لما يتعرض له من عراقيل”.

وتأتي الزيارة بحسب البيان، “استكمالا للسعي الذي يقوم به الحزب منذ اللحظة الأولى لوقوع فاجعة انفجار مرفأ بيروت، للدفع في اتجاه تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لمعرفة الحقيقة كاملة عن هذا الانفجار”.

وسيعقد النواب عقب لقائهم، مؤتمرا صحافيا بمشاركة أهالي ضحايا الانفجار، عند الرابعة والنصف من بعد الظهر في نادي الصحافة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام