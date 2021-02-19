السيد الحوثي: هدفنا التصدي للعدوان ورفض الهيمنة والسيطرة عن اليمن

أكد قائد أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن المعارك التي يخوضها الشعب اليمني بجيشه ولجانه في مارب والجوف والبيضاء وتعز والساحل وكل الاتجاهات هي تصد للمعتدي الذي حارب شعبنا وبدأ عدوانه لأنه يريد السيطرة والوصاية عليه.

وأوضح السيد الحوثي الجمعة أن “معركتنا في مارب أو أي محافظة ليست مع أبناء هذه المحافظات، فهؤلاء هم شركاؤنا في الهوية الإيمانية، وأكثر أهل مارب شرفاء وأحرار”، وتابه “قلة قليلة من أبناء مارب تقاتل تحت إمرة ضابط سعودي ويحاولون فرض السيطرة السعودية في إطار الولاء لأمريكا والتطبيع مع إسرائيل”.

وأكد السيد الحوثي أن “هدفنا التصدي للعدوان ورفض الهيمنة والسيطرة على بلدنا والتصدي لأصحاب المطامع في بلدنا”، وأشار إلى أن “الاتجاه التكفيري منسلخ عن شعبنا اليمني ولا يؤمن بأصالة شعبنا ويراهم كفاراً إلا من التحق بالمذهب الوهابي والجماعات التكفيرية”.

ولفت السيد الحوثي إلى أن “الجو الذي يعيشه شعبنا أخوي تربطه الهوية الإيمانية الجامعة وهذه أقدس الروابط”، وقال “شعبنا له امتداد أصيل إيماني عبر التاريخ وصولا إلى رسول الله”، ودعا “للاستمرار في التصدي للعدوان انطلاقا من الواجب الإيماني والإنساني والوطني ، كما دعا تحالف العدوان لوقف عدوان ورفع حصاره”، وأكد أن “المشكلة هي في العدوان والحصار وموقفنا موقف حق وعدل بكل المعايير الإنسانية والأخلاقية والدولية”.

المصدر: موقع انصار الله