  برلماني عراقي: زيادة عدد قوات الناتو في العراق لا ضرورة له والبلاد لا تحتاج لقوات أجنبية

أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عامر الفائز الجمعة أن “زيادة عدد قوات حلف الناتو في العراق لا مبرر له”، مؤكداً أن البلاد “لا تحتاج لأي قوات أجنبية “. وقال الفائز في تصريح لـ”سبوتنيك” أن “القوات الأمنية العراقية بكل صنوفها كفيلة وقادرة على ردع أي عدوان ضد العراق وأثبتت ذلك في الحرب على “داعش”، فلا أرى هناك ضرورة لوجود أي قوات أجنبية سواء من الناتو أو غيرها”.

وأضاف “البرلمان سوف يقوم بالاستيضاح والاستفسار من الحكومة لماذا طلبت زيادة عدد قوات حلف الناتو والاسباب ولماذا لم تعود الى البرلمان في هذا القرار”.

المصدر: سبوتنيك