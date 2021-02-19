عبد الصمد تكرر: الاعلاميون من أصحاب الأولويات في الحصول على لقاح كورونا

أكدت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد نجد، في حديث تلفزيوني انه “كان للخطة الاعلامية (في شأن مكافحة كورونا) صدى كبير حيث زادت نسبة التسجيل للتلقيح، ومع كل مرحلة من هذه الخطة كنا نلحظ زيادة كبيرة في التسجيل لتلقي اللقاح، ومن هنا أدى الاعلام دورا اساسيا في الاضاءة على اللقاح واهميته”.

وكذلك كررت عبد الصمد تأكيدها “حق الاعلاميين في الاستفادة من المبادرة، وأن تكون لهم الأولوية في التلقيح، وأي تعديل لم يحصل في هذا المجال، والسجال الحاصل والالتباس هو على تحديد الموعد ونحن لا نتدخل في المواعيد”.

وختمت: “نظرا إلى المخاطر التي يتعرض لها (الإعلاميون) تأتي أهمية اللقاح حيث نراهم مراسلين ينقلون اوضاع المرضى في سيارة الاسعاف، وفي المستشفى، وفي التظاهرات، وفي كل الامكنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام