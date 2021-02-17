المكتب الإعلامي للحريري نقلا عن الوكالة القطرية: الدوحة تدعم الأشقاء في لبنان

نقل المكتب الإعلامي للرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، عن “وكالة الأنباء القطرية”، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اجتمع اليوم مع رئيس الحكومة المكلف في الجمهورية اللبنانية الشقيقة سعد الحريري الذي يزور البلاد الآن. وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بخاصة في الشؤون الاقتصادية إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية استمرار دعم دولة قطر للأشقاء في لبنان من أجل التنمية والازدهار. وهنأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف من جهته، دولة قطر على المصالحة الخليجية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام