عناية عز الدين: لنسارع الى تسجيل اسمائنا واسماء من نحب على المنصة الوطنية للقاح

قالت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابة النائبة عناية عز الدين في تغريدة عبر “تويتر”: “من اجل ان يعود اطفالنا وكل افراد المجتمع الى حياتهم الطبيعية، فلنسارع الى تسجيل اسمائنا واسماء من نحب فوق عمر الـ 18 سنة على المنصة الوطنية للقاح”.

وأكدت عز الدين أن “الالتزام بإجراءات الوقاية واللقاح هما طريقنا الوحيد المتاح من اجل الخروج من الظروف غير الطبيعية التي فرضتها جائحة كورونا، ولنتذكر دائما ان فيروس كوفيد19 يمكن ان تكون له آثار كارثية وخطيرة على مختلف مستويات حياتنا من الصحة الى الاقتصاد والاجتماع والحالة النفسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام