مستشفى رفيق الحريري: لا تلقيح من دون التسجيل على المنصة وموعد مسبق

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيان، أن “مركز لقاح كوفيد-19 في المستشفى يعتذر عن عدم استقبال الراغبين بالحصول على اللقاح وخدمتهم قبل قيامهم بالخطوات التالية:

اولا: التسجيل على المنصة الخاصة بوزارة الصحة العامة.

ثانيا: الحصول على موعد مسبق اما بواسطة رسالة نصية يتلقونها من منصة وزارة الصحة العامة أو عبر الاتصال بمركز الاتصالات ذي الصلة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي على الرقم 01832070”.

وذكر المستشفى بأن “مركز الإتصالات الخاص بخدمة لقاح كوفيد-19، وبالتعاون مع المجلس الوطني لريادة الاعمال والابتكار، يقدم للمواطنين والمقيمين الراغبين في الاستفادة من اللقاح المساعدة بتعبئة استمارة التسجيل أو متابعة استمارة التسجيل التي تم تعبئتها سابقا، وذلك من خلال الاتصال على الرقم 01832070 أو على خدمة الواتساب على الرقم 70056182”.

وأشار الى أن “الجواب على الأسئلة حول اللقاح بواسطة الطبيب الآلي – الروبوت يكون عبر الاتصال على الرقم 81919469، ولمعرفة أعداد الاصابات واللقاحات الدخول على الرابط https://rhuh.live.

ولمتابعة التوجيهات والمنتدى المباشر للقاح الدخول على الرابط https://vaccine.rhuh.hospitalSocial”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام