غرفة التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة وبيك اب اول نفق #العدلية باتجاه #المتحف ودراج من #مفرزة سيربيروت الثالثة يعمل على المعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 17 2021 - 12:34

غرفة التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبة وبيك اب اول نفق #العدلية باتجاه #المتحف ودراج من #مفرزة سيربيروت الثالثة يعمل على المعالجة

منذ 33 mins 17 February، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة