على الرغم من إفراج العدو عنه.. أسير فلسطيني يمكث بالمستشفى بسبب وضعه الصحي الحرج

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فسلطين الاثنين أن الأسير المريض بالسرطان حسين مسالمة حر طليق، لكنه لا يزال يمكث في مستشفى “سوروكا” الاسرائيلي، نظرا لصعوبة حالته الصحية.

ولفتت الهيئة إلى أنها ووزارة الصحة تتابعان حالة الأسير مسالمة الصحية داخل مستشفى سوروكا، وتبحث امكانية نقله لأي مستشفى فلسطيني في حال توفر له علاج، وإذا كانت حالته الصحية تسمح بنقله، وفقا للتقارير الطبية.

وأصدرت سلطات العدو الاسرائيلي الأحد قرارا بالإفراج عن الأسير مسالمة (39 عاما) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بسبب تدهور حالته الصحية.

المصدر: فلسطين اليوم