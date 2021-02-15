غرفة التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة من جسر #خلدة باتجاه انفاق #المطار – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2021 - 08:06

غرفة التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة من جسر #خلدة باتجاه انفاق #المطار

منذ 33 mins 15 February، 2021
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