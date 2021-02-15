عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 15 شباط 2021

العناوين
الأخبار:
– معركة مأرب: التحرير «مسألة وقت»
– غطاء أميركي فرنسي لحكومة بلا حزب الله ولا ثلث فيها للرئيس عون والحريري: إلى القطيعة مجدّداً
– لغز هاتف لقمان سليم: العائلة لم تسلّمه إلى التحقيق بعد!
– وصول طلائع اللقاح: ماذا بعد الاحتفاء؟
البناء:
– بلينكن لا نوافق على ضم الجولان… و«القوميّ» يحيّي صموده: إرادة المقاومة ستنتصر
– الحريري: حكومة 18 ولبعبدا 6 منهم الطاشناق… وبقرادونيان: لسنا من حصة أحد
– حملة اللقاح ضد كورونا بدأت بنجاح وفق المعايير الدوليّة… وبدء ظهور نتائج الإقفال
الديار :
– النظام الإقتصادي اللبناني فقد كل الإعتبارات الأخلاقية والأنثروبولوجية
– المواطن ضحية إرهاب إقتصادي.. إرهاب مالي وإرهاب إجتماعي
– الأزمة مُستمرّة الى العام المقبل.. والمطلوب شبكة أمان إجتماعي
النهار :
– الحريري في 14 شباط: مواجهة التعطيل بالمكاشفة
اللواء :
– الحريري في الذكرى: لا تنازلات والحكومة ستشكل
– إرباك في بعبدا.. وإطلاق ناجح لعمليات اللقاح.. ومخاطر العتمة تزداد
الجمهورية :
– الحريري يكشف مستور التأليف
الأنباء :
– مع انطلاق عملية التلقيح.. المعركة الآن للتحفيز على التسجيل لأخذ اللقاح
– مصارحة سياسية في ذكرى رفيق الحريري.. العبثية تنحر البلاد وهكذا عطّل عون الحكومة
الاسرار
الجمهورية
ـ قال مسؤول عربي زار لبنان أخيرا إنه مقتنع بأن تأليف الحكومة لن يكون مسألة سهلة وثمة من هو في لبنان مصرّ على رفض أي مطروحات وأفكار للحل.
ـ لا يزال حزب بارز يمول عناصره بالعملة الأجنبية بنحو شهري غير منقطع إن عبر الرواتب أو المساعدات.
ـ أكد مسؤول رسمي أن جهة حزبية أبدت إستعدادا للتعاون في كشف ملابسات قضية أمنية شديدة الحساسية.
اللواء
ـ لم تنفع المحاولات التي بُذلت مع مرجع روحي لتخفيف لهجة إنتقاداته لشخصيات رسمية وتحميلهم مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلد!
ـ يردد سياسي مخضرم أن “حرب البيانات” بين قصر بعبدا وبيت الوسط أفرزت مناخات غير مسبوقة في الجو السياسي، وأكدت صعوبة تأليف حكومة منتجة في ظل التشنج المهيمن على العلاقات الشخصية بين الرئيسين!
ـ سيصبح منصب سفير لبنان في واشنطن شاغراً نهاية الشهر الحالي بعد بلوغ السفير غابي عيسى سن التقاعد، ولم ترشح الحكومة اللبنانية حتى الآن ديبلوماسياً جديداً يواكب التغير الحاصل في الإدارة الأميركية الجديدة!
الأنباء
-حملة ممنهجة من تيار سياسي للتعمية على انكشاف دوره التعطيلي عبر محاولة إلقاء الاتهامات باتجاه حزب بارز دون سواه.
-النبرة العالية والحازمة التي تحدث بها مرجع رسمي أوحت بغطاء واضح لتصريحاته التي جاءت بعد زيارات خارجية عدة وعطورات أدت الى انكشاف الفريق الآخر
المصدر: صحف