عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 15 شباط 2021

العناوين

الأخبار:

– معركة مأرب: التحرير «مسألة وقت»

– غطاء أميركي فرنسي لحكومة بلا حزب الله ولا ثلث فيها للرئيس عون والحريري: إلى القطيعة مجدّداً

– لغز هاتف لقمان سليم: العائلة لم تسلّمه إلى التحقيق بعد!

– وصول طلائع اللقاح: ماذا بعد الاحتفاء؟

البناء:

– بلينكن لا نوافق على ضم الجولان… و«القوميّ» يحيّي صموده: إرادة المقاومة ستنتصر

– الحريري: حكومة 18 ولبعبدا 6 منهم الطاشناق… وبقرادونيان: لسنا من حصة أحد

– حملة اللقاح ضد كورونا بدأت بنجاح وفق المعايير الدوليّة… وبدء ظهور نتائج الإقفال

الديار :

– النظام الإقتصادي اللبناني فقد كل الإعتبارات الأخلاقية والأنثروبولوجية

– المواطن ضحية إرهاب إقتصادي.. إرهاب مالي وإرهاب إجتماعي

– الأزمة مُستمرّة الى العام المقبل.. والمطلوب شبكة أمان إجتماعي

النهار :

– الحريري في 14 شباط: مواجهة التعطيل بالمكاشفة

اللواء :

– الحريري في الذكرى: لا تنازلات والحكومة ستشكل

– إرباك في بعبدا.. وإطلاق ناجح لعمليات اللقاح.. ومخاطر العتمة تزداد

الجمهورية :

– الحريري يكشف مستور التأليف

الأنباء :

– مع انطلاق عملية التلقيح.. المعركة الآن للتحفيز على التسجيل لأخذ اللقاح

– مصارحة سياسية في ذكرى رفيق الحريري.. العبثية تنحر البلاد وهكذا عطّل ‏عون الحكومة

الاسرار

الجمهورية‎

ـ قال مسؤول عربي زار لبنان أخيرا إنه مقتنع بأن تأليف الحكومة لن يكون مسألة سهلة وثمة من هو في لبنان ‏مصرّ على رفض أي مطروحات وأفكار للحل‎.

ـ لا يزال حزب بارز يمول عناصره بالعملة الأجنبية بنحو شهري غير منقطع إن عبر الرواتب أو المساعدات‎.

ـ أكد مسؤول رسمي أن جهة حزبية أبدت إستعدادا للتعاون في كشف ملابسات قضية أمنية شديدة الحساسية‎.‎

اللواء‎

ـ لم تنفع المحاولات التي بُذلت مع مرجع روحي لتخفيف لهجة إنتقاداته لشخصيات رسمية وتحميلهم مسؤولية ما ‏آلت إليه أوضاع البلد‎!

ـ يردد سياسي مخضرم أن “حرب البيانات” بين قصر بعبدا وبيت الوسط أفرزت مناخات غير مسبوقة في الجو ‏السياسي، وأكدت صعوبة تأليف حكومة منتجة في ظل التشنج المهيمن على العلاقات الشخصية بين الرئيسين‎!

ـ سيصبح منصب سفير لبنان في واشنطن شاغراً نهاية الشهر الحالي بعد بلوغ السفير غابي عيسى سن التقاعد، ولم ‏ترشح الحكومة اللبنانية حتى الآن ديبلوماسياً جديداً يواكب التغير الحاصل في الإدارة الأميركية الجديدة‎!‎

الأنباء

-حملة ممنهجة من تيار سياسي للتعمية على انكشاف دوره التعطيلي عبر محاولة ‏إلقاء الاتهامات باتجاه حزب بارز دون سواه‎.‎

-النبرة العالية والحازمة التي تحدث بها مرجع رسمي أوحت بغطاء واضح ‏لتصريحاته التي جاءت بعد زيارات خارجية عدة وعطورات أدت الى انكشاف ‏الفريق الآخر

المصدر: صحف