سماع دوي انفجارات في اجواء ريف #دمشق الغربي (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2021 - 02:00

سماع دوي انفجارات في اجواء ريف #دمشق الغربي (سانا)

منذ 30 mins 15 February، 2021
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