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February 15 2021 - 00:04

الدفاع الروسية: المسلحون في سوريا يحضرون لأعمال استفزازية ضد دمشق

منذ 1 ساعة 14 February، 2021
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سورية - عربي وإقليمي

أكد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا الفريق أول فياتشيسلاف سيتنيك، أن المسلحين يستعدون لأعمال استفزازية ضد الحكومة السورية في مناطق وقف التصعيد.

وقال: “حسب المعلومات المتوفرة، فإن مقاتلي الجماعات المسلحة يستعدون لاستفزازات من أجل اتهام القوات الحكومية السورية بضرب مناطق سكنية في منطقة وقف التصعيد في إدلب”.

ولفت إلى أنه “تم تسجيل نشاط لعناصر جماعة “تحرير الشام” الإرهابية في منطقة الفوعة بمحافظة إدلب، مشيرا إلى وصول مجموعة من “الخوذ البيض” الارهابية إلى محافظة إدلب مع معدات تصوير.

وأضاف: “المركز الروسي للمصالحة يدعو قادة الزمر المسلحة إلى التخلي عن الاستفزازات المسلحة والسير في طريق التسوية السلمية للوضع في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم”.

من جهتها، وصفت الخارجية الروسية أنشطة المجموعة، بأنها “عنصر من عناصر حملة إعلامية لتشويه سمعة الحكومة السورية، وحملتها مسؤولية الاستفزازات المحتملة.

المصدر: روسيا اليوم

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