“الجهاد” تنوه بانسحاب وفد جزائري من فعالية بسبب مشاركة العدو الإسرائيلي فيها

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نافذ عزام السبت أن “التصدي للتطبيع بكافة أشكاله وصوره واجب أخلاقي وديني وعروبي”، ونوه بموقف وفد جزائري الذي انسحب من فعالية بسبب مشاركة كيان العدو الإسرائيلي فيها.

وثمن عزام في تصريح له “انسحاب الوفد البرلماني الجزائري المشارك في فعاليات الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط من فعالية برلمانية، بحثت عودة النشاط الاقتصادي بعد أزمة كورونا بسبب مشاركة وفد إسرائيلي فيها”.

وقال عزام “لطالما عَوَدتنا الجزائر شعبا وقيادة على هكذا مواقف مبدئية وأصيلة وهذا استشعارٌ للمسؤولية تجاه فلسطين وانتصارٌ لقضيتها”، وشدد على أن “التصدي للتطبيع بكافة أشكاله وصوره، واجبٌ أخلاقي ديني وعروبي ولعل الجزائر تُمثل بوضوحٍ شديد هذا الموقف الحر الراسخ”.

المصدر: فلسطين اليوم