مستوطنون صهاينة اقتحموا مقبرة باب الرحمة بجانب المسجد الاقصى بحماية العدو الاسرائيلي

اقتحمت مجموعة من المستوطنين الصهاينة السبت مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “المستوطنين أدوا طقوسا قرب باب الأسباط عقب اقتحامهم مقبرة الرحمة ودنسوا القبور وانتهكوا حرمتها، بحماية عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي”.

وقالت المصادر إن “أهالي بلدة سلوان تصدوا للمستوطنين، وطردوهم من المكان، مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي ينتهك فيها المستوطنون حرمة المقبرة، حيث وفي وقت سابق أقاموا حفلا رسميا فيها، في خطوة تهدف إلى تهويد الطابع العربي بالقدس، من أجل تفريغها من السكان”.

المصدر: فلسطين اليوم