وزارة الدفاع الأفغانية تعلن مقتل 30 من مسلحي طالبان بتفجير داخل مسجد في مديرية دولت آباد بولاية بلخ شمالي البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 13 2021 - 12:00

وزارة الدفاع الأفغانية تعلن مقتل 30 من مسلحي طالبان بتفجير داخل مسجد في مديرية دولت آباد بولاية بلخ شمالي البلاد

منذ 1 ساعة 13 February، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة