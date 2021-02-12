اليمن: شهيدان وجريحان بصعدة بنيران حرس الحدود السعودي

استشهد يمنيان وجرح اخران الجمعة بنيران قوات حرس الحدود السعودي بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة اليمنية.

وأوضح مصدر يمني أن “قوات حرس الحدود السعودي استهدفت بأسلحتها المختلفة منطقة آل الشيخ المأهولة بالسكان في مديرية منبه ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة اثنين آخرين”.

وأشار المصدر إلى أن “هذه الجريمة جاءت بعد أقل من 24 ساعة من جريمة أخرى استشهد على إثرها فتى من أبناء المديرية نفسها بنيران حرس الحدود السعودي”، وأكد أن “تمادي قوات حرس الحدود السعودي في استهدف القرى الأهلة بالسكان سيكون له عواقب وخيمة”.

المصدر: موقع انصار الله