إستئصال أجزاء من أمعاء أسير فلسطيني في مستشفى بكيان العدو الاسرائيلي

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين الخميس إن “الأطباء في مستشفى العفولة الإسرائيلي، استأصلوا أجزاء من أمعاء الأسير الجريح نور الدين البيطاوي من جنين، خلال عملية جراحية أجريت له”.

وأشارت الهيئة إلى إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشاب البيطاوي بعد إطلاق الرصاص الحي اتجاهه قبل أيام، ما أدى إلى إصابته في البطن، حيث لا زال يرقد تحت أجهزة التنفس الاصطناعي بوضع صحي صعب”.

ولفتت الهيئة الى أن “حالة البيطاوي الصحية تتجه نحو الاستقرار التدريجي رغم صعوبتها وعاد الى وعيه بعد أيام من بقائه تحت أجهزة التخدير في قسم العناية المكثفة بالمستشفى المذكور”.

المصدر: وكالة معاً