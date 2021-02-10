عراقجي مخاطبا إدارة بايدن: زمان الحفاظ على الاتفاق النووي يوشك على النفاد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2021 - 14:02
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وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
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وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
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عراقجي مخاطبا إدارة بايدن: زمان الحفاظ على الاتفاق النووي يوشك على النفاد
منذ 13 mins
10 February، 2021
الاتفاق النووي الايراني
الولايات المتحدة
ايران
بايدن
عراقجي
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