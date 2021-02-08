التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الطريق الممتد من اوتوستراد المطار باتجاه الاوزاعي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2021 - 18:16

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على الطريق الممتد من اوتوستراد المطار باتجاه الاوزاعي

منذ 1 ساعة 8 February، 2021
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