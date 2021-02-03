رئيس جمعية مزارعي البطاطا في عكار شكر مرتضى على قراره تحديد الكمية المستوردة من مصر

شكر رئيس الجمعية التعاونية لمزارعي البطاطا في عكار عمر سعيد الحايك في خلال لقاء زراعي في سهل عكار، وزير الزراعة عباس مرتضى على “قراره الحكيم الذي اتخذه بتحديد كمية البطاطا المصرية المستوردة بـ25 الف طن للاكل و 10 آلاف طن صناعية، ويبدأ اعتبارا من 15/2/2021 ولغاية 20/3/2021، مما يتناسب مع بدء موسم عكار، وهذا اهتمام من مرتضى لحماية مواسم عكار والبقاع ويوفر حماية للمستهلك لتأمين البطاطا”.

وشدد الحايك على “أفضل العلاقات مع مصر وكافة الدول العربية ومع التبادل التجاري”، متمنيا على مرتضى “تشديد الرقابة على النوعية والكمية والتوقيت”.

وإذ لفت الى حرص مرتضى على “الاهتمام بالمزارعين ومواسمهم”، طالبه بـ”متابعة دعم البذور والادوية والاسمدة”، مشيرا الى أن “زيارة مرتضى الاخيرة لعكار وتفقده أوضاع المزارعين، تركت أثرا طيبا في نفوس المزارعين الذي يعولون كثيرا على متابعته لكافة قضاياهم ومعالجتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام