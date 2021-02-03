خضر حث المتواجدين في بعلبك الهرمل إلى المبادرة لتسجيل أسمائهم عبر المنصة لتلقي اللقاح

وجه محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر تعميما إلى جميع رؤساء البلديات ضمن محافظة بعلبك الهرمل، طلب منهم فيه “حث المواطنين والأشخاص المتواجدين ضمن نطاق كل بلدية على الإسراع في تسجيل أسمائهم عبر منصة Impact، والتي يمكن الحصول على تفاصيلها عبر الدخول إلى صفحة وزارة الصحة العامة الإلكترونية والإطلاع على كيفية الدخول والتسجيل، وذلك في سبيل حفظ حقهم في الحصول على هذا اللقاح أو أية لقاحات أخرى تتعلق بفايروس كورونا”.

وأشار إلى أنه “تبين أن عدد المسجلين على المنصة لتلقي اللقاح لم يتجاوز الثلاثة آلاف مواطن ضمن نطاق المحافظة، وهو عدد ضئيل مقارنة مع العدد المتوقع تسجيله”.

وأعلن خضر عن “إطلاق حملة توعية حول اللقاح قريبا في بعلبك الهرمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام