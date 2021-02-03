الشرطة التركية تفرق مظاهرات طلابية في إسطنبول وتعتقل العشرات

أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع وطاردت محتجين في شارع ضيق بإسطنبول فيما تتصاعد التظاهرات الطالبية منذ أسابيع احتجاجا على قرار الرئيس أردوغان تعيين رئيس لإحدى الجامعات.

وقدر شهود عيان ووسائل إعلام ما بين 50 إلى 60 شخصا أوقفوا في إسطنبول بحلول مساء الثلاثاء.

وتشهد تركيا منذ أسابيع تظاهرات في حرم جامعات كبرى احتجاجا على تعيين مليح بولو أحد الموالين لحزب الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيسا لجامعة البوسفور المرموقة في إسطنبول مطلع العام، حيث اعتقلت الشرطة 159 طالبا عندما تصدت لتظاهرة داخل الحرم الجامعي ليل الاثنين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية