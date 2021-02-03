واشنطن تدرس العودة إلى معاهدة السماء المفتوحة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تدرس مسألة عودتها إلى معاهدة السماء المفتوحة، التي أعلنت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الانسحاب منها.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: “نحن ندرس هذه المسألة، وسنتخذ قرارنا في الوقت المناسب. وحسبما نعرف، فإن روسيا لا تلتزم بهذه المعاهدة بشكل كامل”.

يذكر أن معاهدة السماء المفتوحة التي وقعتها روسيا مع أكثر من 30 دولة غربية بينها الولايات المتحدة في 1992، دخلت حيز التنفيذ عام 2002، وكانت تنص على إجراءات متبادلة لتعزيز الثقة في المجال الأمني والدفاعي، بما في ذلك تحليقات متبادلة للطائرات فوق أراضي الدول الأعضاء وتبادل المعلومات.

المصدر: وكالات