التحكم المروري:قطع السير على اوتوستراد #البداوي بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2021 - 15:16
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الرئيس بري: لن أمنح أي حكومة الثقة ما لم يكن في صلبها التحقيق الجنائي وأن يشمل حسابات كل مؤسسات الدولة
الرئيس بري: قلت ولا زلت اقول ان اول ما يجب ان يبدأ به التحقيق الجنائي هو وزارة الطاقة
الرئيس دياب: اعطيت توجيهاتي للهيئة العليا للاغاثة لمسح الاضرار وازالتها وللعمل سريعا على ترميم مبنى بلدية طرابلس
الرئيس دياب: سيتم تأمين مساعدات غذائية لاكثر من 50 الف عائلة في هذه الظروف الصعبة فضلاً عن مساعدات اخرى
التيار الوطني الحر: مأساة طرابلس تستدعي من الرئيس المكلف الاسراع في تشكيل حكومة بالشراكة الكاملة مع رئيس الجمهورية
الوطني الحر: ليتوجه الرئيس المكلف إلى قصر بعبدا ويقلع عن التلهي برمي الآخرين بما هو غارق فيه من مآزق وتشابكات سياسية
المكتب الاعلامي للنائب طلال ارسلان رداً على الحريري: تقليص التمثيل الدرزي في الحكومة هو تطاول على حقوق الدروز
مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي يجول في طرابلس ويتابع التحقيقات في الاحداث الاخيرة
وزير الداخلية محمد فهمي للمنار: ما يحصل في طرابلس ليس عفوياً وتجييش الناس لا يمكن أن يكون من دون تمويل
فهمي: سنعمل بكل ما أوتينا من قوة لمنع المس بهيبة الدولة والوضع في طرابلس تحت السيطرة الآن ونعلم بأسماء المعتدين
الصحة اللبنانية: تسجيل 59 حالة وفاة و3125 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
وزير الصحة حمد حسن للمنار: مؤشر انتشار وباء كورونا انخفض جراء الاقفال وأحذر من انفجار آخر للوباء بسبب تحركات الشارع
حسن للمنار: إذا وفت شركة فايزر بوعدها سيصل اللقاح إلى لبنان في 15 شباط وهناك 6 لقاحات مطروحة للترخيص في وزارة الصحة
حسن للمنار: سبب الوفيات المرتفع كان نتيجة عدد الإصابات المرتفعة التي سجلت في فترة الاعياد
مستشار الامن القومي الاميركي: سنوسع مساعي ادارة ترامب للتشجيع على اقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية بين "اسرائيل" والعرب
الصين: خبراء منظمة الصحة العالمية الذين يحققون في منشأ كورونا التقوا طواقم مستشفى في ووهان استقبل أولى حالات كوفيد-19
فرنسا تغلق حدودها امام الدول غير الاوروبية باستثناء الرحلات الضرورية في اطار اجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا
إيمانويل ماكرون: لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا غير فعّال على ما يبدو بالنسبة للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما
منظمة الصحة العالمية تحذر من صراع بين الدول على امدادات اللقاح المضاد لفيروس كورونا
الاتحاد الأوروبي يجيز استعمال لقاح استرازينيكا/اكسفورد ليكون الثالث في الاتحاد بعد لقاحي فايزر/بايونتيك وموديرنا
الوكالة الأوروبية للأدوية: ليس لدينا بيانات عما إذا كان لقاح "استرازينيكا" يقاوم السلالات الجديدة لكورونا
تونس: الرئيس قيس سعيد يبلغ رئيس البرلمان راشد الغنوشي بأن التعديل الحكومي وعملية التصويت مخالفة للدستور
افغانستان: مقتل 14 عنصراً من القوات الافغانية في تفجير انتحاري بولاية ننغرهار وحركة طالبان تعلن مسؤوليتها
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
منظمة الصحة العالمية تحذر من صراع بين الدول على امدادات اللقاح المضاد لفيروس كورونا
الاتحاد الأوروبي يجيز استعمال لقاح استرازينيكا/اكسفورد ليكون الثالث في الاتحاد بعد لقاحي فايزر/بايونتيك وموديرنا
الوكالة الأوروبية للأدوية: ليس لدينا بيانات عما إذا كان لقاح "استرازينيكا" يقاوم السلالات الجديدة لكورونا
المجر أول دولة في الاتحاد الأوروبي توافق على استخدام اللقاح الصيني
تونس: الرئيس قيس سعيد يبلغ رئيس البرلمان راشد الغنوشي بأن التعديل الحكومي وعملية التصويت مخالفة للدستور
افغانستان: مقتل 14 عنصراً من القوات الافغانية في تفجير انتحاري بولاية ننغرهار وحركة طالبان تعلن مسؤوليتها
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
افغانستان: مقتل 14 عنصراً من القوات الافغانية في تفجير انتحاري بولاية ننغرهار وحركة طالبان تعلن مسؤوليتها
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التحكم المروري:قطع السير على اوتوستراد #البداوي بالاتجاهين
منذ 1 ساعة
30 January، 2021
البداوي
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التحكم المروري:قطع السير على اوتوستراد #البداوي بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين
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