وفد من تجمع صناعيي وتجار المنية زار حب الله: لاستثناء القطاع الصناعي من الاقفال – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2021 - 11:32

وفد من تجمع صناعيي وتجار المنية زار حب الله: لاستثناء القطاع الصناعي من الاقفال

منذ 58 mins 26 January، 2021
الوزير عماد حب الله
لبنان

زار وفد من تجمع صناعيي وتجار المنية برئاسة سمير علم الدين وأعضاء من التجمع وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله في مكتبه في الوزارة، للوقوف عند حاجات الصناعيين في فترة الاغلاق العام وما يعانونه.
وكانت الزيارة مناسبة لشكر حب الله على “زيارته الأخيرة الى المنية بدعوة من التجمع لتفقد الأضرار التي أصابت المصانع بسبب العاصفةالتي مرت على لبنان”.
وطلب علم الدين من حب الله “استثناء القطاع الصناعي من الاقفال لما فيه ضرر كبير يعود على المصانع وعمالها والاقتصاد بشكل عام”.
بعدها قام الوفد برفقة رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد الخير بزيارة وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط لشكره على الزيارة الأخيرة الى المنية وتهنئته “بشفائه من فيروس كورونا”، متمنين له “دوام الصحة والعافية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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