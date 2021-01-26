عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 26 كانون الثاني 2021

العناوين

الأخبار :

– فريق بايدن: قراءة في كتاب ترامب

– عون ومعركة سلامة: حان موعد التغيير

– ما هي مسؤولية ضباط الجيش واستخباراته في انفجار مرفأ بيروت؟

– بيع مستشفى حمود: حدث لا صفقة تجارية

– نسخة كورونا المتحورة: إيجابية الفحوصات 32 في المئة

– النقطة 29: لا جولة تفاوض خامسة بها ولا من دونها

البناء :

– ماكنزي يتحدّث عن فرص جيّدة مع ‏إيران… واليمن يخرج إلى الساحات

– باريس ستشغل محرّكاتها بضوء أخضر أميركيّ… وملف سلامة فرصة

– ‏الإقفال يواجه احتجاجات شماليّة… والتراجع بعدد الإصابات يتواصل

الديار

– “سلالة” كورونا الجديدة تنذر «بكارثة»: عداد الموت مخيف و«الاقفال» يترنح؟

– الحريري يريد ضمانات «باريسية»وعون يسعى لاقناع ماكرون بعدم اهليته

– «مسعى» حزب الله لم ينجح والرئيس المكلف يتجه لموقف حاسم في 14 شباط

اللواء :

– بعبدا للإنقلاب على التكليف.. والأليزيه يدرس خطوات لتعويم المبادرة

– محاولة أمنية لفرض الاقفال بالقوة في طرابلس..

– خطر الوفيات يتصاعد مع متغيرات الجائحة

الجمهورية :



– التأليف ينتظر “الإلزام الفرنسي”

النهار :

– الاحتجاجات تهدد الاقفال وبارقة عودة فرنسية؟

الأنباء :

– سباقٌ مع الوقت حتى وصول اللقاح.. وقلق شعبي لجهة آلية التوزيع

– ماكرون سعى لتجديد تفويضه الأميركي لبنانياً.. وقوى الحُكم بالمرصاد للتعطيل

الاسرار

البناء‎

– توقعت مصادر صحيّة أن يعاني لبنان كما تعاني الدول الأوروبية من عدم التزام شركة فايزر للقاحات بمواعيد ‏التسليم لكميات كافية خلال هذا العام، ودعت الى تفعيل الاتصالات بالدول المصدرة للقاحات خصوصاً اللقاح ‏الروسي واللقاح الصيني، بخاصة أن الأسعار وظروف التخزين تجعلهما أفضل للبنان‎.

– كشفت مصادر أمميّة عن فرص حقيقيّة للتقدم بمسار سياسي لوقف الحرب على اليمن بعد استعداد إدارة الرئيس ‏الأميركي جو بايدن لرفع تصنيف حركة أنصار الله على لوائح الإرهاب ودعوتها للسعودية لوقف الحرب، وقالت ‏المصادر إن دوراً للكويت وعُمان سيعود للواجهة في هذا المجال‎.‎

الجمهورية‎

ـ نُقل عن أحد كبار المسؤولين أنه قد يبادر في لحظة معينة الى أن “يبق البحصة” ويكشف “البير وغطاه” عن ‏كل ما يتصل بقضية‎ خلافية وتعقيداتها‎.

ـ يتردد في الأروقة السياسية أن سلعة حيوية أساسية إرتفع سعرها من فترة قصيرة معر ضة للإرتفاع من جديد‎.

ـ لا تنوي دولة صديقة للبنان تعيين سفير جديد لها في بيروت بسبب عدم تأليف حكومة من جهة وتعبيراً عن ‏إستيائها من سياسات الطبقة الحاكمة في لبنان‎.‎

اللواء‎

ـ من المستبعد أن تتمكن الحملة الراهنة، بوجه مسؤول نقدي، من أن تؤتي نتائج قوية، على خلفية البديل، ومن يملأ ‏الفراغ‎.

ـ سأل موظف دولي رفيع مرجعاً عن حقيقة التأخير الحكومي، فلم يحصل على إجابة شافية‎!

ـ تشكّل اصابات الكورونا صدمة للأطباء والخبراء الصحيين، لأسباب تتعلق بالمفاجآت الحاصلة، والإصابات غير ‏المتوقعة‎.‎

النهار‎

ـ بعد الاخبار عن سعي الرئيس الحريري الى الحصول على عدد من اللقاحات ضد فيروس كورونا، اعلن كل من ‏النائبين فؤاد مخزومي وميشال ضاهر في تغريدتين عن توفير الاف اللقاحات لتوزيعها مجانا كل ضمن منطقته ‏فيما غابت الاحزاب الكبيرة عن المبادرة في هذا المجال‎.

ـ عملت زعامات وقيادات سياسية على زيادة تقديماتها الاجتماعية في الأيام الأخيرة تحسباً لأي ظواهر اجتماعية ‏قد تخرج عن إطارها، خصوصا بعد اعلان “حزب الله” توزيع المازوت الى 20 الف عائلة في اسبوع‎.

ـ قال وزير سابق ونائب حالي في مجلسه ان بدء الترويج لاسماء مرشحين الى الرئاسة قريبين من واشنطن كلام ‏مبكر ومحض من الخيال يروج له اصحابه ليس اكثر‎. ‎

الأنباء

– مشاورات جارية بين مرجعيات غير سياسية لإصدار بيان مشترك مما آلت إليه الاوضاع المحلية‎.‎

– تحركات لافتة في اليومين الماضيين رفضا لقرار صحي بشعارات سبق واستعملت في مناسبات أخرى‎

المصدر: صحف