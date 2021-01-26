عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 26 كانون الثاني 2021

العناوين
الأخبار :
– فريق بايدن: قراءة في كتاب ترامب
– عون ومعركة سلامة: حان موعد التغيير
– ما هي مسؤولية ضباط الجيش واستخباراته في انفجار مرفأ بيروت؟
– بيع مستشفى حمود: حدث لا صفقة تجارية
– نسخة كورونا المتحورة: إيجابية الفحوصات 32 في المئة
– النقطة 29: لا جولة تفاوض خامسة بها ولا من دونها
البناء :
– ماكنزي يتحدّث عن فرص جيّدة مع إيران… واليمن يخرج إلى الساحات
– باريس ستشغل محرّكاتها بضوء أخضر أميركيّ… وملف سلامة فرصة
– الإقفال يواجه احتجاجات شماليّة… والتراجع بعدد الإصابات يتواصل
الديار
– “سلالة” كورونا الجديدة تنذر «بكارثة»: عداد الموت مخيف و«الاقفال» يترنح؟
– الحريري يريد ضمانات «باريسية»وعون يسعى لاقناع ماكرون بعدم اهليته
– «مسعى» حزب الله لم ينجح والرئيس المكلف يتجه لموقف حاسم في 14 شباط
اللواء :
– بعبدا للإنقلاب على التكليف.. والأليزيه يدرس خطوات لتعويم المبادرة
– محاولة أمنية لفرض الاقفال بالقوة في طرابلس..
– خطر الوفيات يتصاعد مع متغيرات الجائحة
الجمهورية :
– التأليف ينتظر “الإلزام الفرنسي”
النهار :
– الاحتجاجات تهدد الاقفال وبارقة عودة فرنسية؟
الأنباء :
– سباقٌ مع الوقت حتى وصول اللقاح.. وقلق شعبي لجهة آلية التوزيع
– ماكرون سعى لتجديد تفويضه الأميركي لبنانياً.. وقوى الحُكم بالمرصاد للتعطيل
الاسرار
البناء
– توقعت مصادر صحيّة أن يعاني لبنان كما تعاني الدول الأوروبية من عدم التزام شركة فايزر للقاحات بمواعيد التسليم لكميات كافية خلال هذا العام، ودعت الى تفعيل الاتصالات بالدول المصدرة للقاحات خصوصاً اللقاح الروسي واللقاح الصيني، بخاصة أن الأسعار وظروف التخزين تجعلهما أفضل للبنان.
– كشفت مصادر أمميّة عن فرص حقيقيّة للتقدم بمسار سياسي لوقف الحرب على اليمن بعد استعداد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لرفع تصنيف حركة أنصار الله على لوائح الإرهاب ودعوتها للسعودية لوقف الحرب، وقالت المصادر إن دوراً للكويت وعُمان سيعود للواجهة في هذا المجال.
الجمهورية
ـ نُقل عن أحد كبار المسؤولين أنه قد يبادر في لحظة معينة الى أن “يبق البحصة” ويكشف “البير وغطاه” عن كل ما يتصل بقضية خلافية وتعقيداتها.
ـ يتردد في الأروقة السياسية أن سلعة حيوية أساسية إرتفع سعرها من فترة قصيرة معر ضة للإرتفاع من جديد.
ـ لا تنوي دولة صديقة للبنان تعيين سفير جديد لها في بيروت بسبب عدم تأليف حكومة من جهة وتعبيراً عن إستيائها من سياسات الطبقة الحاكمة في لبنان.
اللواء
ـ من المستبعد أن تتمكن الحملة الراهنة، بوجه مسؤول نقدي، من أن تؤتي نتائج قوية، على خلفية البديل، ومن يملأ الفراغ.
ـ سأل موظف دولي رفيع مرجعاً عن حقيقة التأخير الحكومي، فلم يحصل على إجابة شافية!
ـ تشكّل اصابات الكورونا صدمة للأطباء والخبراء الصحيين، لأسباب تتعلق بالمفاجآت الحاصلة، والإصابات غير المتوقعة.
النهار
ـ بعد الاخبار عن سعي الرئيس الحريري الى الحصول على عدد من اللقاحات ضد فيروس كورونا، اعلن كل من النائبين فؤاد مخزومي وميشال ضاهر في تغريدتين عن توفير الاف اللقاحات لتوزيعها مجانا كل ضمن منطقته فيما غابت الاحزاب الكبيرة عن المبادرة في هذا المجال.
ـ عملت زعامات وقيادات سياسية على زيادة تقديماتها الاجتماعية في الأيام الأخيرة تحسباً لأي ظواهر اجتماعية قد تخرج عن إطارها، خصوصا بعد اعلان “حزب الله” توزيع المازوت الى 20 الف عائلة في اسبوع.
ـ قال وزير سابق ونائب حالي في مجلسه ان بدء الترويج لاسماء مرشحين الى الرئاسة قريبين من واشنطن كلام مبكر ومحض من الخيال يروج له اصحابه ليس اكثر.
الأنباء
– مشاورات جارية بين مرجعيات غير سياسية لإصدار بيان مشترك مما آلت إليه الاوضاع المحلية.
– تحركات لافتة في اليومين الماضيين رفضا لقرار صحي بشعارات سبق واستعملت في مناسبات أخرى
المصدر: صحف