مساعد وزير الخارجية الإيراني: ننتظر لنرى كيف سيصحح الرئيس الأمريكي الجديد أخطاء ترامب (يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2021 - 23:36

مساعد وزير الخارجية الإيراني: ننتظر لنرى كيف سيصحح الرئيس الأمريكي الجديد أخطاء ترامب (يونيوز)

منذ 59 mins 23 January، 2021
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