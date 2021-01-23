مساعد وزير الخارجية الإيراني: ننتظر لنرى كيف سيصحح الرئيس الأمريكي الجديد أخطاء ترامب (يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 23 2021 - 23:36
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وزارة الصحة العامة: تسجيل 52 وفاة و4176 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
التيار الوطني الحر: على الرئيس المكلف سعد الحريري إدراك خطورة المراوحة والانعكاسات السلبية لعدم تأليف الحكومة
وزير الخارجية العراقي: سنطلب من إدارة بايدن فريق جديد للتفاوض بشأن وجود القوات الأميركية في العراق
التيار الوطني الحر: تشكيل الحكومة يتطلب أعلى درجات الدعم والتضامن الوطني والتزام الجميع بقواعد الميثاق والدستور
مراسل المنار: اصابتان بقنابل الغاز المباشرة والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع جيش الإحتلال في كفر قدوم بالضفة الغربية
مساعد وزير الخارجية الإيراني: مبادراتنا بشأن أمن المنطقة لا تزال على الطاولة ومستعدون للحوار مع جيراننا
مساعد وزير الخارجية الإيراني: ننتظر لنرى كيف سيصحح الرئيس الأميركي الجديد أخطاء ترامب
5 شهداء و10 جرحى في قصف لفصائل ما يسمى "بالجيش الحر" على الأحياء السكنية في بلدة تل رفعت بريف حلب الشمالي
الخارجية الروسية: على السفارة الأميركية في موسكو توضيح نشر معلومات على موقعها تحدد مسارات التظاهرات التي ينظمها معارضون
الخارجية الأميركية: ندين بشدة تعامل السلطات الروسية العنيف مع المتظاهرين والصحافيين في روسيا
الحشد الشعبي العراقي: مواجهات عنيفة ضد عناصر تنظيم داعش شرقي محافظة صلاح الدين
المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع: لم ننفذ أي عملية هجومية ضد دول العدوان خلال الساعات الـ 24 الماضية
مصدر في الخارجية الأميركية لـ CNN: الوزارة بدأت في مراجعة قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية
ترامب في أول تعليق له بعد مغادرة البيت الأبيض: سنفعل شيئا ما لكن لم يحن الوقت لذلك
الوكالة الفرنسية: تسبب فيروس كورونا بوفاة 2,107,903 شخصا في العالم منذ ظهوره وإصابة أكثر من 98,127,150 شخص
فرض إغلاق جزئي في أوسلو وضواحيها بعد رصد بؤرة للفيروس البريطاني المتحور
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: التلقيح ضد كورونا في ايران سيبدأ في شهر شباط المقبل
مدينة ووهان تحيي اليوم مناسبة مرور سنة على فرض تدابير عزل صارمة استمرت 76 يوما للحد من فيروس كورونا
تدابير عزل غير مسبوقة في هونغ كونغ جرّاء كوفيد-19 التزامًا بأوّل إغلاق تفرضه السلطات منذ ظهور الفيروس
توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص جدد في فرنسا على خلفية مخطط لاعتداء ضد ماكرون في 2018
اليونان تعيد فتح مقر الإقامة السابق للعائلة الملكية في تاتوي للزيارات وبيع المنتجات الزراعية
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وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
اليونان تعيد فتح مقر الإقامة السابق للعائلة الملكية في تاتوي للزيارات وبيع المنتجات الزراعية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
زعيم الديموقراطيين في الكونغرس: لائحة الاتهام بحق ترامب ستحال الإثنين على مجلس الشيوخ لمحاكمته بتهمة التحريض على التمرد
مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنعمل مع حلفائنا الأوروبيين في قضايا عدة منها ما يخص الصين وإيران وروسيا
الكرملين يرحب باقتراح بايدن تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت)
الأمم المتحدة: مليونا نازح بسبب أعمال العنف في منطقة الساحل الإفريقي في عدد قياسي محزن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مساعد وزير الخارجية الإيراني: ننتظر لنرى كيف سيصحح الرئيس الأمريكي الجديد أخطاء ترامب (يونيوز)
منذ 59 mins
23 January، 2021
ايران
ترامب
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