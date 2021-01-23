غرفة إدارة الكوارث في بلدية صيدا: استئناف تقديم المساعدات للمحجورين وحملة فحوص للمخالطين الاثنين

أعلن مدير غرفة عمليات إدارة الكوارث والأزمات في بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي في بيان، “إستئناف تقديم المساعدات للعائلات المحجورة المصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) من مواد غذائية ومواد تعقيم بالإضافة إلى وجبات يومية ساخنة بمساهمة وتعاون مع “الصليب الأحمر اللبناني” والUnicef-DPNA” وجمعية “الحركة الإجتماعية”.

وأشار إلى “بدء تنظيم حملة فحوص PCR مجانية لمخالطي الحالات الإيجابية فقط، يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع من العاشرة ولغاية الثانية عشرة ظهرا في مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا (الملعب البلدي)، بعد التنسيق المسبق مع غرفة إدارة الكوارث والأزمات في البلديات المعنية في الإتحاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام