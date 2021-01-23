أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 23-01-2021

الأخبار

حزب الله يستأنف «مسعاه» الحكومي

التدقيق الجنائي: حماية المصارف… وسلامة!

‫57 وفاة… والأوكسيجين «محتجز» في مصرف لبنان

تهافُت سياسي على استيراد اللقاحات

النهار

من قلب الكارثة: بعبدا تبرر التعطيل الحكومي

كورونا لبنان تحت سيطرة السلالة الانكليزية والجنوب افريقية

اللواء

الراعي ماضٍ بمبادرته.. وبعبدا تتراجع عن الثلث المعطل!

تفلت من الاقفال تحت الضائقة المعيشية.. والبنك الدولي ينتظر الردّ على تقريره حول المعالجة

الجمهورية

باريس غاضبة .. وواشنطن لن تتدخل

منصة اللقاح الاثنين

الرئيسان يفتتحان شهر التعطيل الرابع بســجال.. ومخاوف دولية

الديار

لبنان بين الحياة والموت وقلق كبير من ارتفاع نسبة الفقراء بعد ضبط وباء كورونا

عون يغلق بابه امام الاعتذار للحريري واوساط الثنائي الشيعي لـ«الديار» : «كفى تضييعا للوقت»

البناء

المواجهة مع كورونا: الالتزام بالإقفال يخفّض عدد الإصابات…ومزيد من الجهوزيّة

تصعيد سياسيّ بوجه عون… ومصاعب تحبط مشروع جعجع لتشكيل جبهة

السجال الرئاسيّ في الملف الحكوميّ يُسقط الفرصة التي سعت إليها بكركي

المصدر: صحف