مجلس الأمن الدولي يؤكد على ضرورة تقديم المسؤولين عن هجوم بغداد الإرهابي إلى العدالة

اكد مجلس الأمن الدولي على ضرورة تقديم المسؤولين عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع في وسط العاصمة العراقية بغداد، الأسبوع الجاري إلى العدالة.

وقال مجلس الأمن الدولي في البيان إن “أعضاء مجلس الأمن أدانوا بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي ضرب بغداد”.

ودعا مجلس الأمن إلى محاكمة مرتكبي ومنظمي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية، كما طلب من جميع الدول وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، أن تتعاون بنشاط مع حكومة العراق وجميع الجهات ذات الصلة في هذا الصدد.

هذا واستهدف تفجير انتحاري مزدوج سوق شعبي في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد، والتي غالبا ما تشهد ازدحاما شديدا.

وأعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي وقع في وسط العاصمة العراقية بغداد، وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس نقلاً عن مصادر إعلامية للتنظيم.

وتوالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالهجوم الانتحاري الذي شهدته العاصمة العراقية بغداد، صباح يوم الخميس، والذي راح ضحيته 32 قتيلا و110 جرحى حسب أحدث بيان لوزارة الصحة العراقية.

المصدر: وكالة سبوتنيك