الرئيس روحاني : سجل ترامب الاسود أغلق الى الابد (وكالة فارس) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2021 - 12:26
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اجتماع للجنة طوارئ كورونا اليوم وذلك عشية اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة التي سترفع التوصيات إلى المجلس الأعلى للدفاع
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حملة مداهمات واعتقالات لقوات العدو تطال عددا من المواطنين الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلتين
روحاني: اليوم تنتهي حقبة طاغية آخر والأعوام ال4 لولاية ترامب لم تثمر سوى الظلم والفساد وتسببت بالمشاكل لشعبه والعالم
ظريف ينفي مزاعم صحيفة"لو فيغارو" الفرنسية عن لقاء مندوب إيران في الأمم المتحدة مع فريق بايدين في نيويورك
الاتحاد الأوروبي يقترح على بايدن ميثاقا تأسيسيا جديدا للعلاقات عبر الأطلسي
وسط استنفار أمني غير مسبوق تقام في العاصمة الاميركية واشنطن اليوم مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن
ترامب تمنَّى النجاح للإدارة الجديدة لكنه أكد أن الحركة التي أطلقها بدأت للتو وستصبح أكثر قوة مع الوقت
ترامب في كلمة الوداع : سيتم تنصيب إدارة جديدة وأنا فخور بأن أكون أول رئيس منذ عقود لم أبدا حرباً جديدة
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزير الخارجية في إدارة بايدن أنتوني بلينكن : سأعيد النظر فوراً بقرار تصنيف انصار الله "منظمة إرهابية"
بكين تصف تصريحات بومبيو حول "إبادة" الاويغور ب"الأكاذيب"
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
المكتب السياسي لأنصار الله: أمريكا لم تكن يوما مع الشعب اليمني أو على الحياد حتى تفاجئنا بخطوتها الغبية والسخيفة
المكتب السياسي لأنصار الله: أي خطوة عدائية مهما كان نوعها وحجمها تزيدنا وعيا وثباتا على صوابية موقفنا والحفاظ عليه
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
منظمات حقوقية تنتقد استمرار السعودية باصدار أحكام الإعدام بحق القاصرين كما حصل مؤخراً بحق 5 أشخاص اتهموا بارتكاب جرائم
اميركا: توقيف مواطنة يشتبه بسعيها لبيع حاسوب رئيسة مجلس النواب إلى وكالة تجسس روسية بعد سرقته أثناء اقتحام الكابيتول
مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة: ندعو الولايات المتحدة لوقف سباق التسلح في الشرق الأوسط
الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش يرحب بالتقدّم الملموس في الحوار الجاري بين طرفي النزاع في ليبيا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
المكسيك تسجل رقما قياسيا من الاصابات ب كورونا خلال 24 ساعة بلغ 21 ألفا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الرئيس روحاني : سجل ترامب الاسود أغلق الى الابد (وكالة فارس)
منذ 21 mins
20 January، 2021
الرئيس روحاني
ترامب
تنصيب بايدن
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