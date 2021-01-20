الرئيس روحاني : سجل ترامب الاسود أغلق الى الابد (وكالة فارس) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 20 2021 - 12:26

الرئيس روحاني : سجل ترامب الاسود أغلق الى الابد (وكالة فارس)

منذ 21 mins 20 January، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة