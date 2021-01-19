انفجار صهريج في الشركة السورية لنقل النفط الخام بحمص

أعلن مصدر في الشركة السورية لنقل النفط الخام، اليوم الثلاثاء، عن انفجار صهريج في الشركة السورية لنقل النفط الخام بجوار الشركة السورية لتوزيع الغاز ما تسبب بحريق ضخم مشيراً إلى أن فرق الإطفاء تتعامل مع الحريق.

وقالت مصادر سورية رسمية، إن صهريجاً انفجر في الشركة السورية لنقل النفط الخام بجوار الشركة السورية لتوزيع الغاز بحمص.

وأشارت المصادر، إلى أن الانفجار تسبب بحريق ضخم مؤكدة أن فرق الإطفاء تتعامل مع الحريق وبات تحت السيطرة.

من جهته أفاد وزير النفط السوري بسام طعمة، أنه لا توجد خسائر بشرية في الحريق الذي اندلع في الشركة السورية لنقل النفط الخام وتم احتواء الحريق.

المصدر: وكالة سانا