“لبنان القوي”: على الحريري التواصل مع رئيس الجمهورية ليشكلا معا الحكومة الاصلاحية الموعودة

دعا تكتل “لبنان القوي” النيابي “رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى الخروج من حال المراوحة والتواصل مع رئيس الجمهورية ليشكلا معا الحكومة الاصلاحية الموعودة وفقا لثوابت الميثاق وقواعد الدستور”.

وأمل التكتل الثلاثاء أن يكون “قد حان الوقت واكتملت الظروف لتشكيل الحكومة التي طال انتظارها”، وطالب “بمواكبة المتغيرات الحاصلة في الشرق الاوسط والعالم بما يحفظ لبنان ووحدته واستقراره”، وتابع “على اللبنانيين بلورة مواقف وطنية موحدة من الاستحقاقات الكبرى بما يضمن تجنيب الوطن أي خضات نتيجة من أي إنقسامات كالإفادة من أي تفاهمات”.

من جهة ثانية، شدد التكتل على “وجوب إبداء الأولوية للقوانين الإصلاحية وقوانين مكافحة الفساد وضرورة إقرارها سريعا في مجلس النواب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام