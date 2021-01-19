رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت في لبنان: خدمة الدليفري عاجزة عن تلبية كل الطلبات

كشف رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت في لبنان الدكتور نبيل فهد في بيان اليوم، عن “ظهور مشاكل كثيرة بعد ستة أيام على بدء الاقفال العام، طالت المواطنين والسوبرماركت وقطاعات المزارعين والدواجن واللحوم على حد سواء، كون جميع هذه القطاعات مترابطة ومكملة لبعضها، وهي باتت غير قادرة على تلبية حاجة المواطن من المواد الغذائية بسبب القيود على حركة التنقل”.

وقال ان “خدمة الدليفيري” لا تلبي إلا جزءا بسيطا من إجمالي الطلب على خدمة التوصيل”، عدا أن تلك الخدمة غير متوفرة في كل المحال ما أجبرها على إقفال أبوابها التزاما بالقرار، أما الذين لديهم هذه الخدمة فإنهم يواجهون مشاكل متعددة منها تتراوح بين التأخر في ايصال السلع وبين عدم القدرة على تلبية الطلبات،

ورأى فهد أن “الحل هو بإدراج السوبرماركات على لائحة الأماكن المستثناة من الإقفال، والتي يمكن للمواطن الحصول على إذن للتوجه اليها، مماثلا لإذن الخروج الذي أصدره مجلس الدفاع الأعلى مع الحفاظ على مبدأ الوقاية ضمن الضوابط التي وضعتها الدولة، وبمراقبة من شرطة البلدية والقوى الأمنية لمنع الإزدحام وبما يتيح تلبية كل الإحتياجات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام