بريطانيا تسجل 37.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة البريطانية ، اليوم الإثنين، تسجيل 37535 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و599 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية .

وطبقا لبيانات الوزارة، فقد تجاوز إجمالي الإصابات في البلاد حاجز الـ3.4 مليون حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 89860 حالةً.

كانت وزارة الصحة البريطانية قد سجلت أمس 38 ألف 598 حالة إصابة بفيروس كوفيد-19، بالإضافة إلى 671 حالة وفاة.

هذا وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الرابع من كانون الثاني/يناير الجاري، إغلاقا عاما ثالثا في بريطانيا وطلب من المواطنين التزام المنازل لاحتواء الفيروس المتحور الأكثر عدوى من كورونا الأم.

المصدر: وكالة سبوتنيك