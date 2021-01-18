مصادر متابعة لملف التأليف الحكومي للمنار: الرئيس بري أدار محرّكاته واللواء ابراهيم تحرك على خط بعبدا ــ بيت الوسط

أفادت مصادر متابعة لملف التأليف الحكومي للمنار أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري أدار محرّكاته، وأولويّته أن لا يترك التأليف في دائرة المراوحة السلبية”، لافتة إلى أن “مسعى الرئيس بري من المفترض أن يخرج الى الضوء إن خرجت منه إشارات إيجابية لإمكانية النجاح”.

المصادر المتابعة أكدت للمنار أن مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم تحرك على خط بعبدا ــ بيت الوسط.

كما ذكرت أن “الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش بدأ العمل بعيدا عن الاعلام والاعلان من أجل الدفع باتجاه ولادة الحكومة والسعي بين الأطراف اللبنانيين لتذليل العقبات”.

وقالت الصادر إن “الامور لن تكون سهلة، لكن أي جهد في ملف التأليف محمود وإن لم يثمر مباشرة”.

المصدر: موقع المنار