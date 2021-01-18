النائب شري: وزير الصحة اتخذ قرارا بتخفيض درجات المستشفيات الخاصة في حال عدم تقديم اسرة العناية المطلوبة منهم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2021 - 11:52

النائب شري: وزير الصحة اتخذ قرارا بتخفيض درجات المستشفيات الخاصة في حال عدم تقديم اسرة العناية المطلوبة منهم

منذ 1 ساعة 18 January، 2021
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