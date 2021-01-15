قائد قوات الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي : مناورات الرسول الأعظم تميزت باستخدام تقنيات حديثة في توجيه الصواريخ (ارنا) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2021 - 17:52
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جامعة جونز هوبكنز: الولايات المتحدة الأميركية تكسر رقماً قياسياً جديداً وتسجل 4500 وفاة في فيروس كورونا المستجد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
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حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
قائد قوات الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي : مناورات الرسول الأعظم تميزت باستخدام تقنيات حديثة في توجيه الصواريخ (ارنا)
منذ 2 ساعة
15 January، 2021
الحرس الثوري الايراني
ايران
سلامي
مناورات الرسول الأعظم
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