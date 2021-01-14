مصر تسجل 56 وفاة و996 إصابة جديدة بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2021 - 02:54

مصر تسجل 56 وفاة و996 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 18 mins 14 January، 2021
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