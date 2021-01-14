لوكوك: نحث واشنطن على العدول عن عزمها تصنيف “انصار الله” تنظيما إرهابيا أجنبيا، ونحذر من هذه الخطوة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2021 - 02:54

لوكوك: نحث واشنطن على العدول عن عزمها تصنيف “انصار الله” تنظيما إرهابيا أجنبيا، ونحذر من هذه الخطوة

منذ 51 mins 14 January، 2021
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