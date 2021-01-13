الخارجية الفرنسية: استعادة أطفال من أبناء “جهاديين” كانوا متواجدين في مخيم شمال شرق سوريا

أعلنت الخارجية الفرنسية صباح الأربعاء، استعادة 7 أطفال من أبناء من تصفهم بـ “الجهاديين الفرنسيين” كانوا يتواجدون في مخيم – أو أكثر – تسيطر عليه القوات الكردية شمال شرق سوريا، فيما لم تذكر اسم المخيم. وأضافت “تمت إعادة هؤلاء القاصرين الذين يعيشون وضعا حساسا وهشا بعد الحصول على موافقة السلطات المحلية”.

وتابعت الخارجية الفرنسية “فور وصولهم إلى فرنسا تم تسليم الأطفال إلى السلطات القضائية الفرنسية، ووضعوا تحت رعاية الخدمة الاجتماعية”، معربة عن امتنانها للمسؤولين المحليين في شمال شرق سوريا “على تعاونهم في إعادة القاصرين”، بحسب الخارجية.

المصدر: سبوتنيك