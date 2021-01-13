غرفة التحكم المروري: #حركةالمرور كثيفة على اوتوستراد #ذوقمكايل وصولا الى #جونية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2021 - 13:20

غرفة التحكم المروري: #حركةالمرور كثيفة على اوتوستراد #ذوقمكايل وصولا الى #جونية

منذ 50 mins 13 January، 2021
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