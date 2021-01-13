غرفة التحكم المروري: #حركةالمرور كثيفة على اوتوستراد #ذوقمكايل وصولا الى #جونية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 13 2021 - 13:20
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
13 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
لبنان يستعد للإقفال العام اعتباراً من الغد بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا
الجيش اللبناني سيكثف حضوره في مختلف المناطق وسيكون في مؤازرة القوى الامنية لتطبيق اجراءات الاقفال العام
الجيش اللبناني: سنقوم بدوريات لفرض الاقفال على المحلات والمؤسسة المخالفة سيسطر بحقها محضر ضبط من قبل قوى الأمن الداخلي
الصحة اللبنانية: تسجيل 4557 اصابة جديدة و32 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
رئيس لجنة الصحة النيابية: اللجنة أقرت المسودة النهائية لاقتراح قانون استقدام المنتوجات الطبية لمواجهة كورونا
محطات تعبئة الوقود في مدينة الهرمل في البقاع الشمالي تقفل أبوابها بسبب نفاد مادة البنزين
ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا: لا أزمة بنزين خلال الإقفال العام ولا داعي لتهافت المواطنين على المحطات
العدو الصهيوني يشن عدوانا جويا على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال في الأراضي السورية منتصف ليل الثلاثاءــــ الأربعاء
حركة حماس: ندين العدوان الصهيوني على سوريا وهذا الإرهاب لن يتوقف إلا بمواجهة القوى الحية في الأمة للمشروع الصهيوني
فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تعتقل 21 فلسطينياً بعد حملة مداهمات في عدد من المحافظات أبرزها القدس وجنين
توغل 4 جرافات عسكرية إسرائيلية لعشرات الأمتار شرق خان يونس جنوب قطاع غزة
العثور على جثة الضابط في لواء الاحتياط المقدم آفي هارليف مقتولاً بالرصاص في أحراش الخليل بالقرب من منزله
وكالة الأنباء الكويتية: رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالة حكومته إلى أمير البلاد
الرئيس الإيراني: نهاية ادارة ترامب وهي مكللة بالخزي والعار دليل أن الغطرسة والعنصرية وانتهاك القانون ليس لها نهاية سعيدة
القوات البحرية الإيرانية تجري مناورة بحرية تحت اسم "اقتدار" في بحر عمان وشمال المحيط الهندي
القوات البحرية الإيرانية تسلمت أكبر سفينة عسكرية إيرانية حاملة للمروحيات "مكران" بحضور قائد أركان اللواء محمد باقري
قائد الحرس الثوري الإسلامي: الأميركيون يفتقدون للحكمة والإدارة وإيران في مرحلة لم تعد تحتاج فيها الى الاتفاق النووي
مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح قرار مطالبة نائب الرئيس مايك بنس بتفعيل التعديل الـ25 في الدستور لعزل ترامب
مايك بنس يرفض اللجوء للتعديل 25 لعزل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته معتبراً هذا الإجراء لا يصب في مصلحة الاميركيين
موقع أكسيوس: يوتيوب يزيل مقطع فيديو ترامب ويحظره من نشر مقاطع جديدة لمدة أسبوع
كبار مسؤولي الإتحاد الأوروبي رفضوا مقابلة وزير الخارجية الأميركي ما دفعه إلى إلغاء رحلة لأوروبا في اللحظات الأخيرة
جامعة جونز هوبكنز: الولايات المتحدة الأميركية تكسر رقماً قياسياً جديداً وتسجل 4500 وفاة في فيروس كورونا المستجد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الاتحاد الاوروبي: لا نزال مقتنعون بان الحل السياسي الشامل وحده هو الذي يمكن ان ينهي الصراع في اليمن
رئيس غرفة التجارة الامريكية: الاطاحة بترامب بيد بنس ومجلس الوزراء والكونغرس وافعال ترامب قوضت المؤسسات
ترامب:حرية التعبير تتعرض لهجوم خطير والمحاكمة البرلمانية ستؤدي الى انقسامات خطيرة على الولايات المتحدة
ترامب: لا اشعر بالقلق بشأن استخدام التعديل الخامس والعشرين للدستور وآن الاوان ليحل السلام والهدوء في بلدنا
مكتب التحقيقات الفدرالي: نتحدث لشهود ونقوم باعتقالات ونعمل على جمع المعلومات الاستخبارية لنفهم ما جرى في الكونغرس
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
حماس في ذكرى العدوان على غزة: المقاومة المسلحة ستظل رأس الحربة في حسم الصراع
الوكالة الفرنسية: أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة و1,76 مليون وفاة حول العالم بفيروس كورونا منذ ظهوره
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
غرفة التحكم المروري: #حركةالمرور كثيفة على اوتوستراد #ذوقمكايل وصولا الى #جونية
منذ 50 mins
13 January، 2021
احوال الطرقات في لبنان
غرفة التحكم المروري
التعليقات
ذات صلة
غرفة التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة من جسر #خلدة باتجاه انفاق #المطار
غرفة التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين وانقلاب احداها على اوتوستراد #الجية باتجاه #الناعمة ودراج من #مفرزة_سير_بعبدا يعمل على معالجة الازدحام المروري في المحلة
غرفة التحكم المروري: سقوط قتيلين و8 جرحى في 8 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}