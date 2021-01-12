5 ضحايا بهجوم إثيوبي على منطقة حدودية مع السودان

قال مسؤول عسكري سوداني الثلاثاء إن “قوات إثيوبية شنت هجوما على منطقة داخل الحدود السودانية بولاية القضارف، ما أسفر عن مقتل 5 نساء”.

وأوضح المسؤول أن “قوات مسلحة إثيوبية، شنت هجوما على منطقة اللية بمحلية القرّيشة، داخل الحدود السودانية بعمق 5 كيلومترات، في أراضي الفشقة بولاية القضارف، ما أدى إلى وقوع ضحايا”، وأضاف أن “القوات المسلحة السودانية، تتحرك بمسؤولية داخل حدود أراضيها وتعمل على تأمين المزارعين السودانيين”، وشدد على “عدم وجود نوايا عدوانية تجاه إثيوبيا”.

ولفت المسؤول الى ان “الأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية مستقرة نسبيا، وسط حالة من التعبئة والاستنفار المستمرة منذ أسابيع بين الجانبين”، وشدد على أن “القوات المسلحة ستظل تدافع وتفرض سيادتها على الأراضي السودانية كافة في منطقة الفشقة وستعزز ارتكازها وقواتها، لحماية المزارعين المدنيين”.

من جهة ثانية، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن “السودان يواصل نشاطاته غير المشروعة على الحدود الإثيوبية”، وأضاف أن “إثيوبيا كانت في حرب مع قوى خارجية مرات عدة، ولكنها تعرف أن الحرب ليست ذات فائدة”، ولفت إلى أن “أطرافا عدة من مصلحتها جر السودان وإثيوبيا إلى الصراع”، واكد أن “بلاده لا تضع خيار الحرب في حساباتها”.

المصدر: روسيا اليوم