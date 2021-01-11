بيلوسي تدعو بينس لتفعيل التعديل الـ25 من الدستور الأمريكي

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، نائب الرئيس مايك بينس إلى تفعيل التعديل الـ25 من الدستور، والرد على هذا الطلب في غضون 24 ساعة من إقراره.

وقالت بيلوسي في سلسلة تغريدات عبر موقع “تويتر”: اليوم وبعد خمسة أيام من تحريض الرئيس على تمرد مميت ضد الديمقراطية الأمريكية، أوقف مجلس النواب الجمهوري تشريع يدعو بينس إلى تفعيل التعديل الـ25 من الدستور”.

وذكرت أن “مجلس النواب سيبحث بمشروع القانون الذي قدمه النائب جايمي راسكين، الذي يطلب فيه تفعيل التعديل الـ25، ونحن نطلب من بينس الرد على هذا الطلب في غضون 24 ساعة من إقراره”، معلنة أن “خطوتنا التالية هي أننا سوف نمضي قدما في طرح تشريعات المساءلة على أرض الواقع”.

المصدر: وكالات