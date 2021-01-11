قوات العدو تصيب عمالا وتعتقل 12 فلسطينيا بينهم طفل في الضفة الغربية

أصيب اليوم الاثنين، عددا من العمال الفلسطينيين بالرصاص الحي، جراء إطلاق قوات العدو الصهيوني النار تجاههم قرب جدار الفصل غرب قرية فرعون جنوب طولكرم، فيما شنت قوات العدو حملة اعتقالات بمناطق متفرقة في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة “معا” عن شهود عيان قولهم إنه تم نقل المصابين لمستشفى الشهيد ثابت ثابت بطولكرم.

فيما اعتقلت قوات العدو أربعة شبان من بلدة قباطية جنوب جنين، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها، ما أدى الى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

ومن بيت لحم اعتقلت قوات العدو طفلا من مخيم عايدة بعد ملاحقته في أزقة المخيم وسط إطلاق الرصاص.

كما اعتقلت 3 مواطنين من مخيم الجلزون شمال رام الله، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.

واعتقلت قوات العدو الصهيوني أربعة مواطنين من بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.

كما سلّمت شابا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم بلاغا لمراجعة مخابراتها بعد دهم منزل ذويه في البلدة القديمة، وتفتيشه.

المصدر: وكالة معاً